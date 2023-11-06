Зеленский о саммите Формулы мира: "Финальный документ передадим РФ"

Президент Владимир Зеленский анонсировал саммит Формулы мира и заявил, что финальный документ будет передан России, но после выхода их войск с территории Украины. Президент еще раз подчеркнул, что не будет вести переговоры с РФ "под пулями, с оружием у наших голов".

Об этом глава государства сказал в интервью в программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC News.

"Сначала Россия должна вывести войска, задействовать дипломатическую площадку. Кстати, наша Формула мира – хорошая площадка. Год назад мы предложили 10 пунктов Формулы мира, на последней встрече в Мальте на уровне советников было представлено почти 66 стран, поддержавших эту встречу, которые обсудили первые 5 из 10 пунктов Формулы мира", — отметил он.

По словам Зеленского, следующим шагом будет проведение еще одной такой встречи на уровне советников, во время которой обсудят следующие пять пунктов. Тогда Украина сможет организовать первый саммит по Формуле мира.

"Я уверен, что на саммит приедут представители всех континентов. И когда у нас будет Формула мира со всеми пунктами и деталями того, как закончить войну, когда этот документ будет готов, мы обязательно передадим его российской стороне. Но для того, чтобы это произошло, они должны сначала уйти с нашей земли. Условие для дипломатии – оставить наш суверенитет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский дал большое интервью NBC News – ТСН.ua собрал главные тезисы.

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