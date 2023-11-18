Три знака Зодиака, которым необходимо отказаться от спешки

День, символом которого является вода, обладает такой же – неторопливой, легкой и плавной – энергетикой, которой должно соответствовать и нашей поведение. Лучший способ потерпеть неудачу в любой сфере жизни – начать торопиться, делая все наспех, без подготовки.

Сегодня, 18 ноября, жить и действовать неторопливо нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется спешить.

Близнецы

Близнецам, которые быстро составляют себе мнение о людях и событиях, потому что им лень вникать в суть глубоко, сегодня тоже могут поторопиться с выводами, В результате они "назначат" правыми и "виноватыми" совсем не тех людей – стоит ли говорить о том, что ошибка может разрушить их отношения с ними.

Весы

Весы, которым трудно установить равновесие во всем, часто, сделав шаг вперед, затем снова возвращаются назад. Сегодня, какое бы решение они ни приняли впопыхах, уже через час им захочется его изменить, и хорошо, если у них будет такая возможность, поэтому лучше не спешить и изначально обдумать – и оценить – все возможные варианты.

Водолей

Водолеи часто стараются как можно быстрее разделаться с занятиями, которые не доставляют им удовольствия – например, уборкой, поэтому делают ее быстро и, увы, некачественно. Нынешний день в этом смысле исключением не станет, а квартира в результате будет выглядеть еще хуже, чем до начала уборки.

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