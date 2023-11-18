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Астрологический прогноз на 18 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 ноября

Облака - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, как и положено выходному, благоприятен для домашних дел, а вот работу лучше на дом не брать. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро пройдут, тем не менее нужно как можно быстрее приступать к их лечению.

Питание дня: питание может быть разнообразным – это редкий день, разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты, но, разумеется, в меру.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но привороты нужно делать только в том случае, если речь идет о двух любящих сердцах – насилие в этом смысле недопустимо. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими. Если они сулят вам приятные жизненные перемены, то не стоит никому о них рассказывать – можно сглазить. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать. 

Цитата дня: "Счастье зависит только от нас самих" (Аристотель). 

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Дата публикации
Просмотры
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