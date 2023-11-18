Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, как и положено выходному, благоприятен для домашних дел, а вот работу лучше на дом не брать.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро пройдут, тем не менее нужно как можно быстрее приступать к их лечению.

Питание дня: питание может быть разнообразным – это редкий день, разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты, но, разумеется, в меру.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но привороты нужно делать только в том случае, если речь идет о двух любящих сердцах – насилие в этом смысле недопустимо.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими. Если они сулят вам приятные жизненные перемены, то не стоит никому о них рассказывать – можно сглазить.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать.

Цитата дня: "Счастье зависит только от нас самих" (Аристотель).

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