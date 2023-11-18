Астрологічний прогноз на 18 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, як і належить вихідному, сприятливий для домашніх справ, а роботу краще додому не брати.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: синій. Васильковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко пройдуть, проте потрібно якнайшвидше приступати до їх лікування.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним — це рідкісний день, дозволяється включати в нього не тільки корисні, а й шкідливі продукти, але, зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, але привороти потрібно робити тільки в тому випадку, якщо йдеться про два люблячі серця — насильство в цьому сенсі неприпустимо.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими. Якщо вони обіцяють вам приємні життєві зміни, не варто нікому про них розповідати — можна наврочити.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати.

Цитата дня: «Щастя залежить лише від нас самих»(Арістотель).

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