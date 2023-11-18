Росія не захищає церкву в Україні, а знищує — Україна в ООН

Росія тільки вдає, що вона намагається захистити Російську православну церкву в України (УПЦ МП), а насправді знищує її — краде єпархії, храми та майно.

Про це заявила радниця Постпреда України в ООН Наталія Мудренко на засіданні Ради безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Москва вкотре використала майданчик Радбезу для просування інтересів Російської православної церкви – де-факто державної церкви в Росії. Від початку вторгнення ця інституція фактично відповідає за ідеологічну підтримку агресії, а її очільник Кирил (Гундяєв) транслює наративи військової пропаганди в унісон з Кремлем", - зазначила Мудренко.

Вона нагадала, що Гундяєв постійно доносить до своєї пастви, що війна проти України це "богоугодна справа".

При цьому він "досить чесно" оцінює роль своєї інституції в агресивній війні: "Він не марнує часу на проповіді про мир і не посилається на біблійні заповіді на кшталт "не вбий", а прямо закликає до мобілізації. Зокрема й церкву, яка має "молитися за владу і військових, а також бути на передовій".

Мудренко заявила, що у самій Росії священники, які намагались говорити про мир, підпадають під внутрішні репресії.

Крім того, представниця України нагадала, що російська церква також бере безпосередню участь у окупації, захопивши всі три кримські єпархії УПЦ. Також вона нагадала про крадіжку єпархій – у Луганську, Алчевську та Ровеньках, яка відбулась липні 2023 року.

"Нагадаю, що ці дії були вчинені проти тієї самої церкви, права якої російська делегація вдає, що захищає, зажадавши цього засідання", - заявила Мудренко.

Крім того, вона заявила, що Росія розповсюдила свої репресивні заходи на окуповані території України.

Мудренко повідомила, що за період російської агресії в Україні було повністю зруйновано 100 релігійних обʼєктів, а ще 500 зазначили пошкоджень.

Радниця Постпреда України в ООН пояснила суть проєкту змін до законодавства України щодо діяльності релігійних організацій. Він має дуже чітку мету – "протидіяти спробам держави-агресора використовувати релігійні організації в Україні для цілей агресії".

Вона додала, що прийняття відповідного законопроєкту заборонить діяльність організацій, що афілійовані з керівними органами в країні-агресорі: "Усі релігійні організації, належність яких до держави-агресора не буде встановлена судом, зможуть продовжувати свою діяльність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що ядерна зброя дозволила Росії залишитися вільною та незалежною країною.

Крім того, ми раніше інформували, що РПЦ створює "православні ПВК" для війни в Україні.

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