Як протидіяти спробам Росії влаштувати "Майдан-3" в Україні: відповідь Подоляка

Зеленський каже, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про намір РФ влаштувати "Майдан-3" в Україні. За його словами, тут є три складові.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Три складові достатньо прості... Перше, це критичне мислення, що ти читаєш, навіщо ти це робиш... Друга складова, це прозорість в розмові держави, тобто відповідних осіб, з суспільством. Тобто якщо є складні питання... треба про це говорити і не боятися... І третя складова, це все ж таки приймати відповідно правильні управлінські рішення", - заявив Подоляк.

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Він зазначив, що на рівні держави є в нас певні інституції - контррозвідка та Сили спеціальних операцій, які відпрацьовують відповідно контрзаходи щодо того, щоб зменшити впливи тих чи інших публікацій.

"Є можливості проводити контрзаходи і на території Росії, відволікати увагу. Є можливості і тут превентивно це все зупиняти", - наголосив радник ОП.

"Майдан - 3" в Україні: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, чи можливий в Україні третій "Майдан", який прагне організувати Росія.

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