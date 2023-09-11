Українські війська продовжують просуватися поблизу Роботиного та Кліщівки - ISW

Українські війська продовжували просуватися на південь від Роботиного в західній Запорізькій області.

Про це повідомляють аналітики Інститут дослідження війни (ISW).

Також повідомляється, що українські військові просунулися поблизу Бахмута 10 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова).

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують просування в районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і звільнили на цьому напрямку 1,5 квадратних кілометрів території. Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) Донецької області.

Нагадаємо, що начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 10 вересня заявив, що українські війська продовжать контрнаступальні дії до кінця 2023 року.

Холодна та волога погода вплине, але не зупинить активні бойові дії, як це було в перші 18 місяців війни. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 10 вересня заявив, що українським силам, ймовірно, залишилося від 30 до 45 днів «бойової погоди».

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Сезонні проливні дощі та сильна грязюка пізньої осені сповільнять рух ґрунту для обох сторін, а низькі температури створюють різноманітні логістичні проблеми. Однак початок такої сезонної погоди змінюється.

Хоча погодні умови впливатимуть на контрнаступальні операції України, вони не призведуть до їх остаточного завершення. Взимку по всій території України буває сильний мороз, що робить землю більш сприятливою для механізованих маневрів, і українські чиновники висловили регулярну зацікавленість у використанні цих погодних умов взимку 2022–2023 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, але емоційно він та його команда готові до неї. Також український лідер натякнув на посилення ударів по території Росії.

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