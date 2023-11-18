Торгове судно, що перевозило зерно, зазнало легких пошкоджень біля берегів України. Ймовірно, воно підірвалося на плавучій морській міні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді України.

Що відомо.

У виданні зазначають, що йдеться про балкер Georgia S під прапором Ліберії, який з вантажем пшениці вийшов з порту "Південний". Цілком імовірно, що судно натрапило на плавучу морську міну. За даними постачальника послуг з відстеження суден та морської аналітики MarineTraffic, зерновоз прямував до румунського порту Констанца.

За даними журналістів, судно дістало незначні пошкодження.

Нагадаємо, після виходу РФ із "зернової угоди" вона неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру. Так, у середу, 8 листопада, Росія обстріляла порт в Одеській області. Під удар потрапило судно під прапором Ліберії, є загиблий.

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