В России женщина пыталась поджечь военкомат – видео

В России произошла очередная попытка поджога военкомата.
В Калининградской области России 18 ноября женщина пыталась поджечь военкомат в городе Советск. Сейчас ее разыскивает милиция.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как после поджога женщина с кем-то разговаривала по видеосвязи.
Поджог здания военкомата произошел примерно в три часа дня.
Напомним, в России утром 18 ноября беспилотник атаковал авиазавод.
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