Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России женщина пыталась поджечь военкомат – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России женщина пыталась поджечь военкомат – видео

Военный комат в РФ/Фото: 63.ru

В России произошла очередная попытка поджога военкомата.

В Калининградской области России 18 ноября женщина пыталась поджечь военкомат в городе Советск. Сейчас ее разыскивает милиция.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как после поджога женщина с кем-то разговаривала по видеосвязи.

Поджог здания военкомата произошел примерно в три часа дня.

Напомним, в России утром 18 ноября беспилотник атаковал авиазавод.

Читайте также:

В России женщина пыталась поджечь военкомат

В России женщина пыталась поджечь военкомат

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
219
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация