В России женщина пыталась поджечь военкомат – видео

В Калининградской области России 18 ноября женщина пыталась поджечь военкомат в городе Советск. Сейчас ее разыскивает милиция.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как после поджога женщина с кем-то разговаривала по видеосвязи.

Поджог здания военкомата произошел примерно в три часа дня.

Напомним, в России утром 18 ноября беспилотник атаковал авиазавод.

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