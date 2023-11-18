Импортозамещение в культуре РФ: в 2024 году появятся "Интервидение" и "российский Оскар"

Россияне рассчитывают на активное участие в музыкальном конкурсе стран-членов группы БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Россия создаст музыкальный фестиваль, похожий на "Евровидение", и назовет его "Интервидение" по образу и подобию конкурса, существовавшего во времена Советского Союза.

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, которую цитируют российские пропагандисты.

"Мы предлагаем создать открытый и независимый евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение", – заявила она.

По словам министрf, таким образом Россия будет способствовать продвижению "культурного разнообразия в многополярном мире".

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Ранее российский кинорежиссер Никита Михалков заявил, что в 2024 году может заработать Евразийская киноакадемия, которая будет вручать награды под названием "российский Оскар".

Константин Эрнст, директор российского "Первого канала", телеканала с крупнейшим национальным охватом, 75% которого контролируется правительством РФ, со своей стороны сообщил, что новый музыкальный конкурс впервые состоится в 2024 году и будет проводиться ежегодно.

Эрнст заверил, что у "Интервидения" нет "политических ограничений" и он будет "свободной площадкой", где все страны смогут представить свои лучшие темы. При этом он отметил, что рассчитывает на "активное участие" членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об участии исполнителей из КНДР пока не сообщалось.

В советский период уже существовал музыкальный конкурс "Интервидение", в котором принимали участие несколько стран из так называемого "социалистического лагеря".

Россию отстранили от "Евровидения" в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее в России придумали заменитель для Олимпиады — международные соревнования "Всемирные игры дружбы", которые состоятся в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. На этот спортивный турнир приглашены многие страны, включая Северную Корею и Эритрею.

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