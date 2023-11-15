Тигровый маникюр 2023 – тренд сезона

Тренды цвета, текстур маникюра 2023 разнообразны, можно подобрать свой вариант. Модным в этом сезоне остается тигровый маникюр. В первую очередь это маникюр для девушек и женщин, которые не боятся экспериментировать со своим образом и стилем. Но это не значит, что тигровый маникюр будет противоречить классическим образам, он предполагает самые разные стили и дизайны.

Что советуют мастера маникюра по отношению к тигровому маникюру

Маникюр в тигровом стиле должен обязательно гармонировать с цветовой гаммой всего образа, ансамбля.

Лучшие оттенки лака для тигрового маникюра – желтый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый, синий, белый и нюд. Имеет стильный вид имеет и черный тигровый маникюр, и вкрапление оттенков золота и серебра.

Тигровый маникюр может не только имитировать кожу тигра, можно также нарисовать его морду, сделать маникюр "тигровый глаз". Как вариант мастера предлагают соединить "тигра" с "леопардом".

Тигровый маникюр

Тигровый маникюр на разных формах ногтей

Модный тигровый маникюр будет выглядеть хорошо как на квадратной, так и на овальной или миндальной форме ногтей. Так же как на разной длине ногтей. Такая универсальность собственно и делает этот дизайн популярным.

Тигровый маникюр на квадратной форме ногтей.

Тигровый маникюр на коротких ногтях

Тигровый маникюр в телесных тонах, френч.

Сочетание разных дизайнов и оттенков в тигровом маникюре выглядит оригинально. Яркие цвета понравятся женщинам. которые хотят привлечь внимание, а для тех, кто стремится к минимализму и сдержанности подойдут дизайны в телесных оттенках, маникюр тигровый френч.

Тигровый маниюкр в чудесных тонах.

Маникюо тигровый френч

Маникюр тигровый френч

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