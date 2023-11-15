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Тигровый маникюр 2023 – тренд сезона

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
453
Время на прочтение
2 мин
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Тигровый маникюр 2023 – тренд сезона

Тигровый маникюр 2023

Тигровый маникюр – идеи дизайна модного маникюра

Тренды цвета, текстур маникюра 2023 разнообразны, можно подобрать свой вариант. Модным в этом сезоне остается тигровый маникюр. В первую очередь это маникюр для девушек и женщин, которые не боятся экспериментировать со своим образом и стилем. Но это не значит, что тигровый маникюр будет противоречить классическим образам, он предполагает самые разные стили и дизайны.

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Что советуют мастера маникюра по отношению к тигровому маникюру

  • Маникюр в тигровом стиле должен обязательно гармонировать с цветовой гаммой всего образа, ансамбля.

  • Лучшие оттенки лака для тигрового маникюра – желтый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый, синий, белый и нюд. Имеет стильный вид имеет и черный тигровый маникюр, и вкрапление оттенков золота и серебра.

  • Тигровый маникюр может не только имитировать кожу тигра, можно также нарисовать его морду, сделать маникюр "тигровый глаз". Как вариант мастера предлагают соединить "тигра" с "леопардом".

Тигровый маникюр / ©
Тигровый маникюр

Тигровый маникюр на разных формах ногтей

Модный тигровый маникюр будет выглядеть хорошо как на квадратной, так и на овальной или миндальной форме ногтей. Так же как на разной длине ногтей. Такая универсальность собственно и делает этот дизайн популярным.

Тигровый маникюр на квадратной форме ногтей. / ©
Тигровый маникюр на квадратной форме ногтей.
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Тигровый маникюр на коротких ногтях / ©
Тигровый маникюр на коротких ногтях

Тигровый маникюр в телесных тонах, френч.

Сочетание разных дизайнов и оттенков в тигровом маникюре выглядит оригинально. Яркие цвета понравятся женщинам. которые хотят привлечь внимание, а для тех, кто стремится к минимализму и сдержанности подойдут дизайны в телесных оттенках, маникюр тигровый френч.

Тигровый маниюкр в чудесных тонах. / ©
Тигровый маниюкр в чудесных тонах.
Маникюо тигровый френч / ©
Маникюо тигровый френч
Маникюр тигровый френч / ©
Маникюр тигровый френч

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Дата публикации
Просмотры
453
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