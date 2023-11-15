Тигровий манікюр 2023 - тренд сезону

Тренди кольору, текстур манікюру 2023 року різноманітні, можна підібрати свій варіант. Модним цього сезону залишається тигровий манікюр. В першу чергу — це манікюр для дівчат та жінок, які не бояться експериментувати зі своїм образом та стилем. Але це не означає, що тигровий манікюр буде суперечити класичним образам, він передбачає найрізноманітніші стилі та дизайни.

Що радять майстри манікюру стосовно тигрового манікюру

Манікюр в тигровому стилі повинен обов'язково гармоніювати з колірною гаммою всього образу, ансамблю.

Кращі відтінки лаку для тигрового манікюру — жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий, зелений, синій, білий і нюд. Має стильний вигляд і чорний тигровий манікюр, і вкраплення відтінків золота і срібла.

Тигровий манікюр може не лише імітувати шкіру тигра, можна також намалювати його морду, зробити манікюр "тигрове око". Як варіант майстри пропонують поєднати "тигра" з "леопардом".

Тигровий манікюр

Тигровий манікюр на різних формах нігтів

Модний тигровий манікюр матиме гарний вигляд як на квадратній, так і на овальній або мигдальній формі нігтів. Так само як на різній довжині нігтів. Така універсальність власне і робить цей дизайн популярним.

Тигровий манікюр на квадратній формі нігтів

Тигровий манікюр на коротких нігтях

Тигровий манікюр на нюдових тонах, френч

Поєднання різних дизайнів та відтінків у тигровому манікюрі виглядає оригінально. Яскраві кольори сподобаються жінкам. які хочуть привернути увагу, а для тих, хто прагне мінімалізму та стриманості підійдуть дизайни у нюдових відтінках, манікюр тигровий френч.

Тигровий маніюкр в нюдових тонах

Манікюо тигровий френч

Манікюр тигровий френч

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