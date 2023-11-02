Який колір манікюру найбільше подобається чоловікам

Дехто думає, що чоловіки неуважні до деталей образу своїх супутниць. Що ніби то чоловіки звертають увагу на загальний образ жінки чи дівчини, а не та такі дрібниці, як манікюр. Але це так. Колір манікюру може як приваблювати чоловіків, так їх і відштовхувати.

Розповідаємо, якій кольори манікюр збуджують та приваблюють чоловіків.

Сексуальність червоного кольору

Розмірковуючи, який колір манікюру подобається чоловікам, сміливо вибирайте червоний. Цей колір підсвідомо асоціюється із сексуальним бажанням і навіть підвищує рівень тестостерону.

Якщо не хочеться бути занадто "прямолінійною" у своєму сексуальному враженні, можна вдатися до інших елегантних варіацій червоного.

Класичний червоний манікюр

Нюдове покриття та мінімалізм

Тілесні тони та форми гарантовано сподобаються чоловікові. Неохайні руки обов'язково привернуть до себе увагу та відштовхнуть співрозмовника на підсвідомому рівні, а нюдовий манікюр завжди має акуратний вигляд і відростає він непомітно. Крім того, нюдовий манікюр гарно поєднується з будь-яким вбранням і візуально витягає форму пальців, допомагаючи їм виглядати витонченіше.

Поряд із тілесною палітрою нейтрально виглядають на руках ніжно-блакитний та блідо-сірий відтінки. А персикові відтінки підсвічують шкіру теплим, живим сяйвом, що не може не подобатися чоловікам.

Взагалі потрібно зазначити, що манікюр "невидимка" набирає популярності, сучасні модні тенденції переконують, що найкраща прикраса жіночих ручок – це акуратно підстрижені нігті, доглянута кутикула та приваблива оксамитуватість шкіри.

Тілесний манікюр

Французький манікюр

Класичний френч - вдале продовження нейтральної теми. Акуратні, непомітні, до того ж доглянуті нігті - адже це краще, що можна придумати. Лаконічне, непомітне рішення передбачає поєднання тілесної основи з білим вільним краєм, а манікюр у такому забарвленні є найпривабливішим для чоловіків. До того ж сьогодні французький манікюр почали розбавляти цікавими малюнками, що роблять його ефектнішим.

Французький манікюр

Рожевий манікюр

Якщо запитати чоловіка, яким повинен бути манікюр, серед бажаних кольорів він обов'язково назве рожевий. Рожеві відтінки є втіленнями безтурботної жіночності, символізують грайливість, жіночність та приємний ледь легковажний настрій.

Рожевий манікюр

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