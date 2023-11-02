Удавали хворих: на Одещині ухилянтів перевозили до кордону у кареті "швидкої"

Коштувала така послуга від 4,8 тисячі доларів з одного клієнта.

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон на Одещині. Ухилянтів перевозили до кордону у кареті "швидкої", які вдавали хворих.

Про це повідомили СБУ та Нацполіція.

За даними слідства, для "трансферу" клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. Місцем збору ухилянтів визначили місто Ізмаїл.

До Ізмаїла з Одеси чоловіків перевозили, зокрема, у комендантську годину. Прикриття під виглядом "швидкої" дозволяло їм їздити в обхід блокпостів. Вже ближче до кордону ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

Коштувала така послуга від 4,8 тисячі доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Фото: Національна поліція України

Затримали і самих організаторів: ними виявились громадяни Молдови та Узбекистану з посвідками на тимчасове проживання в Україні та житель Болградського району Одещини.

Наразі всім трьом організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа "швидкої," який був задіяний у незаконній діяльності.

Нагадаємо, колишній заступник очільника Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам.

Читайте також: