Який колір лаку реально омолоджує руки

Який манікюр підійде жінкам після 40, який не старить після 50 років, що потрібно враховувати жінкам за 60.

Руки дуже часто видають реальний вік жінки, і не лише в'ялість і зморшки на шкірі рук свідчать про вік, але й колір та форма манікюру можуть як додати з десяток зайвих років, так і відняти мінус 10 років.

Які кольори манікюру не прикрасять жінок після 40 років

Чорний колір манікюру має дуже зухвалий і стильний вигляд, але виключно на молодих дівчатах. А у зрілих дінок нейл-дизайн у такому кольорі підкреслює блідість шкіри та додає зайвих років, а не елегантності.

Манікюр, який зістарює

Блакитні відтінки самі собою асоціюються з юністю, а у зрілих жінок роблять ще помітнішими вени на шкірі, що точно не на руку жінкам після 40.

Манікюр, який зістарює

Останнім часом перламутрові відтінки лаку знову повернулися в моду, але гарний вигляд вони мають винятково на руках юних дівчат. На дорослих пані перламутровий нейл-дизайн має вигляд, начебто 2023 року ти все ще продовжуєш жити трендами 90-х.

Манікюр, який зістарює

Який манікюр омолоджує руки після 50 років

Ті, хто думає, що рожевий колір, нюдові відтінки пасують жінкам такого віку ідеально, сильно помиляються, тому що максимально природні відтінки зливаються зі шкірою і підкреслюють усі недоліки рук.

Омолоджує руки після 50 персиковий манікюр. Помаранчеві або персикові відтінки візуально роблять руки молодшими. Помаранчевий колір відвертає увагу від вен, зморшок і пігментних плям, які додають рукам зайвих років. Крім того, помаранчевий колір надає шкірі сяйливого вигляду, таким чином омолоджуючи руки.

Манікюр, який омолоджує

Звісно, червоний манікюр має ефект омолодження. Саме цей колір потрібен нігтям, коли на руках з'являються зморшки. Краще вибирати червоні відтінки на основі апельсина і томатні відтінки.

Манікюр, який омолоджує

Має гарний вигляд на руках жінок після 50 манікюр омбре. Фантастичні відтінки манікюру, що переходять із темного до світлого, роблять руки візуально свіжими й молодими.

Манікюр, який омолоджує

М'ятний манікюр омолоджує руки, тому що протистоїть видимим синім венам на руках. Легка прохолода, яку випромінюють такі відтінки – найкращий вибір для тих, хто хоче, щоб руки випромінювали молодість та енергію.

Темні відтінки старять руки, а червоний, кораловий, вишневий, золотий, хакі, помаранчевий і жовтий відтінки освітлюють шкіру рук.

Манікюр, що омолоджує жінок після 60 років

Жінки в такому віці вважають, що потрібно обмежуватися виключно класикою та нейтральними відтінками лаку для нігтів. Але це не так, манікюр для жінок за 60 необов'язково має бути непримітним, яскравий манікюр після 60 років є знахідкою для зрілих рук.

Не потрібно обмежуватися нейтральними відтінками лаку для нігтів, не варто боятися яскравого кольору. Якщо яскраво-рожевий є "заяскравим" кольором, можна використати м'якший теплий кораловий відтінок. Не забувайте про червоний колір, адже після 60 років – це втілення елегантності.

Жодних прозорих відтінків. Забудьте про нюдовий манікюр, він надає рукам віку, а білий і блакитний кольори підкреслюють вени на руках, а це ніяк не сприяє омолодженню.

Для молодого вигляду велике значення має форма нігтів. Жінкам після 60 потрібно уникати варіантів з гострим кінцем. Найкраще вибирайте класичні форми – мигдалеподібну або овальну насамперед, тому що вони візуально подовжують нігті й роблять їх молодшими.

Найголовніше для будь-якого віку – це постійний догляд за руками. Якщо у 20 років руки гарні самі собою, без зусиль, то в 60 років вони потребують уваги. З віком нігті можуть трохи втратити свій блиск, тому їх треба зміцнювати. Крім того, намагайтеся захистити свої руки від сонця, адже від цього можуть з'явитися зморшки.

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