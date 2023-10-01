Як бути щасливою у зрілому віці: поради 60-літньої Маргарет Меннінг

Маргарет Меннінг закликає не боятися старіння, аже це природний процес, тому не позбавляйте себе можливості бути щасливою.

На думку Маргарет, не потрібно боятися віку і старіння — час все одно не зупинити, бійтеся прожити нещасливе життя

Поради, які допоможуть бути щасливою у будь-якому віці

Завжди пам’ятайте про одне - життя у вас одне, тому не витрачайте його даремно, тим більше на негатив чи речі, які насправді не мають жодного значення.

Будьте позитивною людиною, завжди шукайте світлу сторону речей.

Не лягайте спати, обтяжені проблемами та гнівом.

Посміхайтеся щодня, доглядайте за своєю шкірою і стежте за тим, що ви їсте.

Ставтеся до старості позитивно, не намагайтеся зупинити час, не зациклюйтеся на маскуванні ознак віку, Не бійтеся старості, сприймайте літній вік, просто як чергову життєву пригоду

Цінуйте сьогодення, момент “тут і зараз”, радійте дрібницям, проживайте кожен день повною мірою.

Пам’ятайте, що життя може змінитися в одну мить. Тому, незалежно від того, скільки вам років, намагайтеся робити все з пристрастю, творчо, на повну силу.

У вільний час частіше насолоджуйтеся природою.

Шукайте роботу, яка насправді подобається, якщо це неможливо, знайдіть таке хобі.

Завжди будьте собою, а не тим, ким вас хочуть бачити інші.

Щоб бути щасливою, будьте чесні з собою

Завжди будьте чесні з собою, прийміть, що старіння — це повільний і довгий процес, який надасть вам багато уроків.

Зрозумійте , що ваша особистість, душа, характер, все, що ви являєте набагато важливіші за будь-які числа.

Відкиньте стереотипи, які суспільство підтримує щодо старіння, забудьте про них повністю.

Зберігайте хороші спогади, не мучите себе поганими переживаннями, крім невдоволеності собою це нічого не принесе, а віку додасть.

Пам’ятайте: час іде, хочете ви того чи ні, тож починайте жити на повну просто зараз.

Надихайтеся щодня - подорожуйте, якщо є можливість, вчіться, розвивайтеся, читайте. Живіть простим, але приємним життям.

Не витрачайте гроші на занадто дороге взуття чи інші не потрібні речі - інші люди рідко дивляться на ваші ноги.

Як старіти щасливо - радійте життю, навчіться любити

Не наповнюйте своє життя людьми, які вас не цінують і доставляють тільки проблеми.

Завжди будьте собою — усвідомлюйте кожен день свого життя.

Навіщо зациклюватися на зморшках. Адже це досягнення вашого життя, прийміть їх гідно.

Живіть інтенсивно і насолоджуйтеся любов’ю у всіх її сенсах.

Пропонуйте любов тим, хто вас оточує. І навчіться отримувати таку любов.

Народжуйте дітей, коли хочете, обмежень за часом немає. Ніхто не повинен вас зобов’язувати, і ви не повинні піддаватися впливу громадської думки. У вас є повне право самостійно розпоряджатися власним тілом і розумом.

Розвивайте співчуття.

Навчіться прощати, не зберігайте образи або ненависть, інакше ви постарієте найгіршим з усіх можливих образів.

Якщо ви почуваєтеся добре, це завжди помітно зовні. Тож сприймайте себе як унікальну і дорогоцінну людину, яка заслуговує на щастя, повагу і щонайменше простих радощів.

Щоб бути щасливою у будь-якому віці - побудуйте правильні стосунки з іншими та собою

Заведіть гарне коло близьких друзів.

Якщо ви опинилися в поганих стосунках, вийдіть із них якомога швидше.

Довіряйте своєму чуттю — своєму інстинкту.

Не зациклюйтеся на тому, щоб бути ідеальною матір’ю. Просто прагніть по можливості допомагати своїм дітям і любіть їх беззастережно.

Завжди будьте воїном, вчіться бути самодостатньою і використовуйте свої ресурси по максимуму.

Не дозволяйте страху панувати над вами.

Ніколи не дозволяйте нікому говорити вам, що ви занадто старі для певних речей.

Будьте вдячні за кожен день, бо завжди є чого повчитися, навіть у поганих ситуацій і у нехороших людей. Якщо ви будете проживати кожен день мужньо, з легким серцем до всього, що відбувається, з вашого життя підуть багато проблем та турбот.

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