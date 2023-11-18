Прогноз погоди на 19 листопада – помірний дощ та мокрий сніг (мапа)

В Україні у неділю, 19 листопада, буде хмарно з проясненнями. На півдні вночі – помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму – значний дощ.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вдень 19 листопада у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Температура в Україні 19 листопада 2023 / Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

На Київщині у неділю хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі –1-3° морозу, вдень – близько 0°.

Нагадаємо, в Україні температура впаде до 14 градусів морозу: синоптикиня назвала точні дати.

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