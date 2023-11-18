В Україні випав перший сніг – відео

Деякі міста України вже засніжило.
У деяких містах України ввечері 17 листопада випав перший сніг. У мережі почали ділитися першими "зимовими кадрами".
Так, сніжило у Рівному, Львівській та Хмельницькій областях.
Синоптики напередодні попереджали про можливий сніг у деяких областях України.
Нагадаємо, до України суне негода – рятувальники зробили попередження.
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