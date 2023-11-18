Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні випав перший сніг – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
271
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні випав перший сніг – відео

В Україні 17 листопада випав перший сніг

Деякі міста України вже засніжило.

У деяких містах України ввечері 17 листопада випав перший сніг. У мережі почали ділитися першими "зимовими кадрами".  

Так, сніжило у Рівному, Львівській та Хмельницькій областях. 

Синоптики напередодні попереджали про можливий сніг у деяких областях України.

Нагадаємо, до України суне негода – рятувальники зробили попередження.

Читайте також:

В України деякі міста вже засніжило

В України деякі міста вже засніжило

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
271
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація