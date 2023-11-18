В Украине выпал первый снег – видео

Некоторые города Украины уже заснежило.
В некоторых городах Украины вечером 17 ноября выпал первый снег. В сети стали делиться первыми "зимними кадрами".
Так, снежило в Ровно, Львовской и Хмельницкой областях.
Синоптики накануне предупреждали о возможном снеге в некоторых областях Украины.
Напомним, в Украину движется непогода – спасатели сделали предупреждение.
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