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В Украине выпал первый снег – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
1 мин
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В Украине выпал первый снег – видео

В Украине 17 ноября выпал первый снег

Некоторые города Украины уже заснежило.

В некоторых городах Украины вечером 17 ноября выпал первый снег. В сети стали делиться первыми "зимними кадрами".

Так, снежило в Ровно, Львовской и Хмельницкой областях.

Синоптики накануне предупреждали о возможном снеге в некоторых областях Украины.

Напомним, в Украину движется непогода – спасатели сделали предупреждение.

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Дата публикации
Просмотры
271
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