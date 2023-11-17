В Украину идет непогода: спасатели сделали предупреждение

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Украине выпадет первый снег.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Завтра, 18 ноября, в западных областях, местами и в Винницкой области сильный снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. На Одесчине снег, на Николаевщине, днем на Херсонщине и в Крыму умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Одесской области, днем в южных, большинстве центральных областей и Крыма порывы 15-22 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на юге Одесской области и в Крыму до 13°; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала совет украинцам.

"Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши авто также подготовлены к усложнению погодных условий. Соблюдайте ПДД и приближаясь к пешеходным переходам — замедляйте скорость и будьте максимально бдительными, сказали в ГСЧС", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что в Украине температура упадет до 14 градусов мороза.

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