Синоптик предупредила украинцев о циклоне: где в пятницу погода будет самой плохой

Завтра, 17 ноября, из-за активного циклона с юго-запада по имени Linus в западных областях Украины ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом. К непогоде присоединится сильный ветер юго-восточного направления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Небольшие дожди возможны в восточной части страны.

"Подбирается похолодание и мокрый снег в западную часть Украины", — написала она.

На остальной территории в пятницу существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в Украине будет низкой.

В ближайшую ночь на западе и севере от +3°С до -3°С. На остальной территории будет +2...7°С. В течение дня ожидается +3...8°С, на юге будет в пределах +7...11°С.

В Киеве завтра будет облачная погода, но существенные осадки маловероятны. Ночью +1...3°С, в окрестностях -1°С. Днем в пятницу обещают около +4°С.

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