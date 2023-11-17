До України суне негода: рятувальники зробили попередження

Синоптики попереджають, що найближчими днями в Україні випаде перший сніг.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Завтра, 18 листопада, в західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. На Одещині значний сніг, на Миколаївщині, вдень на Херсонщині та в Криму помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на Одещині, вдень у південних, більшості центральних областей і Криму пориви 15-22 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на півдні Одещини та в Криму до 13°; в Карпатах уночі та вдень 1-6° морозу.

У зв'язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій дала поради українцям.

"Одягайтеся тепліше і переконайтеся, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов. Дотримуйтеся правил дорожнього руху і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів - сповільнюйте швидкість і будьте максимально пильними", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше синоптики попередили, що в Україні температура впаде до 14 градусів морозу.

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