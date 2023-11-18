Starship совершил успешный испытательный полет – мощное видео

В субботу, 18 ноября, SpaceX запустила свой космический корабль Starship. Так, состоялся первый успешный испытательный полет ракетной системы.

Видео было опубликовано на странице компании в X (Twitter).

Компания SpaceX запустила космический корабль Starship

Впрочем, первая степень ракеты после отделения на высоте 75 км взорвалась в воздухе, с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут полета. Несмотря на это, он считается успешным. Дело в том, что все полеты тестовые – специалисты ищут слабые места, исправляют ошибки и достигают новых успехов.

Почему это важно

Как пишет 24 Канал, успешный запуск ракеты Starship знаменует собой большое достижение в амбициозных планах SpaceX по созданию полностью многократных космических кораблей, способных доставлять экипаж и грузы на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше.

"Ракета Starship является ключевым компонентом видения SpaceX по поводу межпланетных исследований и поселения людей на других планетах", – отмечается в сообщении.

Последнее достижение подчеркивает стремление компании расширять границы космических технологий и расширять присутствие человечества в космосе.

Ранее отмечалось, что Илон Маск из-за амбиций пренебрегает безопасностью работников. В частности, на SpaceX не регистрировали сотен производственных травм.

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