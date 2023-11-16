Как защитить свой сад от морозов: 9 важных советов

В отсутствие снега заморозки могут вызвать ряд проблем для садовников. От мороза могут погибнуть растения, пострадать газоны и замедлиться рост некоторых кустарников.

Борьба с морозом — это ежегодная битва, с которой сталкивается каждый садовник, и хотя некоторый ущерб почти неизбежен, есть несколько простых методов, которые вы можете использовать, чтобы значительно уменьшить вред, который мороз причиняет вашему саду.

Мороз не должен свести на нет всю тяжелую работу, которую вы проделали в течение теплого сезона в своем саду, и, потратив некоторое время на правильную подготовку открытого пространства к холодам, вы сможете подготовиться к любым капризам погоды. Эксперт по садоводству рассказал Еxpress.co.uk, как спасти сад от морозов.

Мульчируйте и защищайте нежные растения

Садоводам необходимо покрыть основание теплолюбивых растений толстым слоем органической мульчи, например, листьями или соломой, чтобы защитить их от мороза. Мульчирование сохранит температуру почвы и поможет защитить корни от любого вреда. Для дополнительной защиты садовники могут обернуть растения старым постельным бельем или агроволокном.

Обрежьте лишнее

В данном случае речь идет о санитарной обрезке. Перед первыми заморозками садовникам следует обрезать свой сад, чтобы снизить вероятность возникновения болезней и повреждений. Избавьтесь от больных или мертвых веток и стеблей, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и избежать скопления влаги.

Полив и увлажнение

Перед первыми заморозками убедитесь, что растения получают достаточно воды. За день или два до ожидаемых морозов обильно полейте почву, поскольку влажная почва удерживает тепло лучше, чем сухая.

Как защитить свой сад от морозов / Фото: Credits

Перенесите горшечные растения в дом

Горшечные растения более восприимчивы к повреждению морозом, поэтому садовникам необходимо занести их в помещение или поставить в крытое помещение, например, в сарай или гараж. Горшечные растения следует сгруппировать и накрыть одеялами или пузырчатой пленкой, чтобы обеспечить им дополнительную изоляцию, если их нельзя перенести в помещение.

Обмотайте стволы деревьев

Морозные переломы могут возникнуть у молодых деревьев с тонкой корой. Чтобы этого избежать, оберните ствол мешковиной или древесной пленкой. Таким образом вы защитите дерево от потенциально вредных чрезмерных перепадов температуры.

Изолируйте контейнеры

Садоводы могут использовать пузырчатую пленку или специальные покрытия для контейнеров, чтобы изолировать растения в огромных уличных контейнерах, которые слишком тяжелы для перемещения в другое место. Изолируя горшки, вы снижаете вероятность колебаний температуры, которые могут нанести вред корням растения.

Проверьте на наличие вредителей

Перед наступлением зимы проверьте свои растения на наличие таких вредителей, как тля, паутинный клещ и щитовки, поскольку эти вредители способны ослаблять растения и повышать их уязвимость к морозам. Чтобы сохранить здоровье растения, обязательно обрабатывайте зараженные растения по мере необходимости.

Позаботьтесь об инвентаре

Сейчас самое время правильно чистить и хранить садовый инвентарь и инвентарь до первых заморозков. Протрите инструменты и нанесите тонкий слой масла, чтобы защитить их от ржавчины. Храните их в сухом, защищенном месте, чтобы продлить срок службы и эффективность.

Подготовьте газон

Ухоженный газон более устойчив к морозам. При последнем скашивании травы перед зимой установите нож в минимальное положение. Это поможет предотвратить болезни и снизить риск появления плесени и гнили, которые могут развиться в холодных и влажных условиях. Кроме того, не ходите по замерзшей траве, так как это может привести к ее повреждению.

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