Під Краматорськом у пожежі загинули дорослі та дитина – ДСНС

У селищі Софіївка, що під Краматорськом, 4 лютого сталася пожежа – загинули троє людей, серед них дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які приїхали на місце займання, в будинку виявили тіла двох дорослих та дитини.

Наразі пожежу вже ліквідували, її причини встановлюються.

Нагадаємо, у Львові сталася пожежа в геріатричному пансіонаті – загинув літній чоловік.

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