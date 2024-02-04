Под Краматорском в пожаре погибли взрослые и ребенок – ГСЧС

В результате пожара погибли три человека, среди них ребенок.

В селе Софиевка, что под Краматорском, 4 февраля произошел пожар – погибли три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Возгорание произошло сегодня утром в с. Софиевка Краматорского района: горел частный жилой дом по всей площади", — говорится в сообщении.

Приехавшие на место пожара спасатели в доме обнаружили тела двух взрослых и ребенка.

Пожар уже ликвидирован, его причины устанавливаются.

Напомним, во Львове произошел пожар в гериатрическом пансионате – погиб пожилой мужчина.

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