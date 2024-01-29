У Росії хочуть робити шкільних вчителів з учасників війни проти України — ЦНС

У РФ влада агітує військових, які брали участь у війні проти України і більше не можуть виконувати свої обовʼязки через стан здоровʼя ставати педагогами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що в декількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян РФ, які брали участь у війні з Україною. Жодних обмежень немає, це можуть бути учасники будь-яких формувань, в тому числі ПВК. Також не важливо, якою була первинна освіта майбутніх “педагогів”. Після проходження навчання вони отримають право стати шкільним вчителем.

Зокрема, російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів в рамках програми міністерства освіти РФ стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у рамках початкової військової підготовки (НВП).

"У школах таким вчителям рекомендують проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження та амуніцію. Також наголошується на тому, що на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання молоді, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами. А у зв’язку із наближенням “виборів президента” РФ вони також мають проводити опосередковану агітацію в інтересах правлячої партії “Єдіная Расія” та кремлівського диктатора Путіна", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС додали, що таких “педагогів” будуть також відряджати на тимчасово окуповані території України для посилення пропагандистського впливу та мілітаризації української молоді.

Варто звернути увагу також на той фактор, що ці вчорашні військові можуть страждати на розлади психіки, а їх допускатимуть до роботи з дітьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські зеки, які воювали у складі "Шторм Z", не отримали виплати.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії на конкурс сніговиків зліпили фігуру окупанта у вигляді "рептилоїда".

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