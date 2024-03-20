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Оккупантов стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Оккупантов стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне понесут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 марта составили 433 090 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 700 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

  • личного состава – около 433 090 (+700) человек
  • танков ‒ 6828 (+9)
  • боевых бронированных машин (+9)
  • артиллерийских систем – 10714 (+16)
  • РСЗО – 1017
  • средства ПВО ‒ 721
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37)
  • крылатые ракеты ‒ 1922 (+0)
  • корабли /катера ‒ 26 (+0)
  • подлодки — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн/ – 14198 (+7)
  • специальная техника ‒ 1738 (+3)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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