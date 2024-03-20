Оккупантов стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 марта составили 433 090 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 700 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

личного состава – около 433 090 (+700) человек

танков ‒ 6828 (+9)

боевых бронированных машин (+9)

артиллерийских систем – 10714 (+16)

РСЗО – 1017

средства ПВО ‒ 721

самолетов – 347

вертолетов – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37)

крылатые ракеты ‒ 1922 (+0)

корабли /катера ‒ 26 (+0)

подлодки — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн/ – 14198 (+7)

специальная техника ‒ 1738 (+3)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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