Оккупантов стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Россияне понесут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 марта составили 433 090 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 700 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- личного состава – около 433 090 (+700) человек
- танков ‒ 6828 (+9)
- боевых бронированных машин (+9)
- артиллерийских систем – 10714 (+16)
- РСЗО – 1017
- средства ПВО ‒ 721
- самолетов – 347
- вертолетов – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37)
- крылатые ракеты ‒ 1922 (+0)
- корабли /катера ‒ 26 (+0)
- подлодки — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн/ – 14198 (+7)
- специальная техника ‒ 1738 (+3)
Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.
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