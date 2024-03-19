Курс валют на 19 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 марта. Стоимость доллара – 38,97 грн – на 18 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене 20 коп., а польский злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,97 грн (+18 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,44 грн (+20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,84 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,60 – 39,20 грн

"ПУМБ" – 38,70 – 39,20 грн

"УкрСиббанк" — 38,55 — 39,15 грн

"Укрэксимбанк" – 38,50 – 39,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 41,95 — 42,85 грн

"Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66 – 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,95 грн

Как сообщалось, в Украине доллар снова рвется до 40 гривен. В частности, информация о возможном изменении учетной ставки повлияла на курс доллара как на безналичном, так и на наличном рынках: он заметно пошел вверх.

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