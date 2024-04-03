У Підмосков’ї – вибух на трансформаторній підстанції: зникло світло (відео)

У кількох районах міста зникла електроенергія. Також не курсують тролейбуси.

У Підмосков’ї стався вибух 3 квітня на підстанції поряд із залізничною станцією "Подільськ". Декілька районів міста залишилися без світла, зупинився електротранспорт.

Про це повідомляють російські медіа.

У Подільську Московської області прогримів вибух на підстанції, після чого там виникло сильне задимлення, яке очевидці зняли на відео. У кількох районах міста зникла електроенергія. Також не курсують тролейбуси.

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За офіційними даними місцевої влади, на об'єкті "відбулося коротке замикання" та почалася пожежа. Нібито з ладу вийшов масляний вимикач на підстанції.

Адміністрація Подільська повідомила про підключення резервної схеми електропостачання.

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У Підмосков’ї пролунав вибух на трансформаторній підстанції – відео

До слова станом на ранок 3 квітня в Україні було знеструмлено 337 населених пунктів, зокрема й через російські атаки. Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути світло.

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