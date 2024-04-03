В Подмосковье – взрыв на трансформаторной подстанции: пропал свет (видео)

В нескольких районах города пропала электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.
В Подмосковье произошел взрыв 3 апреля на подстанции возле железнодорожной станции "Подольск". Несколько районов города остались без света, остановился электротранспорт.
Об этом сообщают российские медиа.
В Подольске Московской области прогремел взрыв на подстанции, после чего там возникло сильное задымление, которое очевидцы сняли на видео. В нескольких районах города пропала электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.
По официальным данным местных властей, на объекте "произошло короткое замыкание" и начался пожар. Якобы из строя вышел масляный выключатель на подстанции.
Администрация Подольска сообщила о подключении резервной схемы электроснабжения.
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К слову, по состоянию на утро 3 апреля в Украине было обесточено 337 населенных пунктов, в том числе и из-за российских атак. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет.
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