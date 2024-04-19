Атака на Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки й загиблих

Силами ППО вночі й зранку було збито 11 з 16 ракет та збито 9 з 10 "Шахедів", якими ворог атакував область.

На жаль, на Дніпропетровщині є влучання в цивільні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз понад 25 людей поранено, 8 – загинуло. Серед них є зокрема і діти.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ОВА, у Дніпрі частково зруйновано 5-поверхівку, йдеться про 4 і 5 поверхи. Наразі рятувальники ліквідували усі пожежі ліквідовані.

"Комунальники теж працюють на місці, на місці працюють всі служби, зокрема і Сил оборони, які фіксують наслідки, що спричинив ворог", – акцентував Лисак.

У Синельниковому на місці теж працюють комунальні служби щодо ліквідації наслідків, підбивають підсумки завданої шкоди.

"У Дніпрі дві людини загинули, чоловік та жінка, а всі інші загинули в Синельникове. Пожежі ліквідовані, розбір завалів триває", – підсумував голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вдень 18 квітня Росія вдарила балістикою по Дніпропетровщині.

Ч