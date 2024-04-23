Россия атаковала юг Украины беспилотниками

В Одессе был зафиксирован взрыв.
В ночь на 23 апреля российские захватчики атаковали юг Украины ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Группа шахедов с временно оккупированной территории Херсонской области!" – говорится в сообщении.
Позже военные призвали жителей Одессы и области перейти в укрытие из-за угрозы БПЛА.
Местные жители сообщили о взрыве в Одессе около 01:50.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.
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