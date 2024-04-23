Россия атаковала юг Украины беспилотниками

В Одессе был зафиксирован взрыв.

В ночь на 23 апреля российские захватчики атаковали юг Украины ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Группа шахедов с временно оккупированной территории Херсонской области!" – говорится в сообщении.

Позже военные призвали жителей Одессы и области перейти в укрытие из-за угрозы БПЛА.

Местные жители сообщили о взрыве в Одессе около 01:50.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.

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