Ворог атакував Київ ударними БпЛА: у столиці спрацювала ППО

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Російські загарбники в ніч проти 23 квітня атакували Київ ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Шахеди зі сторони Обухова курсом на Київ!" - заявили військові.
Опісля оголошення повітряної тривоги у столиці було чутно вибухи.
У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомили у КМВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.
Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.
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