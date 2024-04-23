Ворог атакував Київ ударними БпЛА: у столиці спрацювала ППО

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Російські загарбники в ніч проти 23 квітня атакували Київ ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Шахеди зі сторони Обухова курсом на Київ!" - заявили військові.

Опісля оголошення повітряної тривоги у столиці було чутно вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомили у КМВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.

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