Враг атаковал Киев ударными БПЛА: в столице сработала ПВО

Российские захватчики в ночь на 23 апреля атаковали Киев ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Шахеды со стороны Обухова курсом на Киев!" – заявили военные.

После объявления воздушной тревоги в столице были слышны взрывы.

В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – сообщили в КМВА.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.

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