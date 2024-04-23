Враг атаковал Киев ударными БПЛА: в столице сработала ПВО

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Российские захватчики в ночь на 23 апреля атаковали Киев ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Шахеды со стороны Обухова курсом на Киев!" – заявили военные.
После объявления воздушной тревоги в столице были слышны взрывы.
В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – сообщили в КМВА.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.
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