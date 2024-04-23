Астрологічний прогноз на 23 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли зірки рекомендують уникати метушні, необхідно проводити час у тиші та спокої, зосередившись на внутрішніх – душевних та ментальних – процесах.

Символ дня: Сходи, що ведуть до неба.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий, перламутровий.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними, але можуть тривати довго, тому вживати заходів щодо позбавлення від них бажано без зволікання.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса у будь-якому його вигляді, замінивши його рибою та грибами. Час також сприятливий для очищення організму – дієти, посту, голодування.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт будь-які рослини за винятком лікарських рослин — вони не будуть мати цілющі властивості, які ми від них очікуємо.

Магія та містика дня: ефективними стануть ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: тривожні сни свідчать про напруженість, яку відчуває людина наяву.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватно та негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: "Мораль — вона, може, і занудна штука, але поки це найкращий спосіб відрізнити добро від зла" (Фредерік Бегбедер).

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