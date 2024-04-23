Астрологический прогноз на 23 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда звезды рекомендуют избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах.

Символ дня: Лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, жемчужный, перламутровый.

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны, но могут длиться долго, поэтому принимать меры по избавлению от них желательно без промедления.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде, заменив его рыбой и грибами. Время также благоприятно для очищения организма – диеты, поста, голодания.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт любые растения за исключением лекарственных растений – они не будут обладать целебными свойствами, которые мы от них ожидаем.

Магия и мистика дня: эффективными станут ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: тревожные сны будут свидетельствовать о напряженности, которую испытывает человек наяву.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватно и негативно настроенными людьми.

Цитата дня: «Мораль – она, может, и занудная штука, но пока это лучший способ отличить добро от зла» (Фредерик Бегбедер).

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