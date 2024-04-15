Коли день святого Юрія 2024 року: дата за новим календарем, традиції

День Юрія 2024 року в Україні будуть святкувати за новим календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли від 1 вересня 2023 року.

Цей день ще часто називають Юрій Весняний або священномученика Георгія Побідоносця. В давнину наші пращури вірили, що в цей період приходить справжня весна.

Якого числа день Юрія в Україні за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати більшості церковних свят змістилися назад на 13 днів. Це означає, що день святого Юрія, який раніше ми святкували 6 травня, тепер припадатиме на 23 квітня.

Що не можна робити на Юріїв день та інші традиції свята

Що не можна робити на Юріїв день / Фото: pixabay.com

Святого Юрія (Георга) почали вшановувати як святого мученика та воїна ще у V столітті. Він навіть вважався святим покровителем візантійських імператорів, а пізніше князів Київської Русі. Саме на його честь названо собор святого Юра, який розташовується у Львові.

На іконах, як правило, святого зображують мужнім воїном, який сидить на білому коні та проколює списом змія. За це він і отримав своє прізвиське Змієборець.

Святий Юрій вже давно став покровителем всіх воїнів, хоча в українській традиції він є захисником вовків, який полює на своєму коні у супроводі зграї цих тварин. В дохристиянські часи цей період був моментом зустрічі справжньої весни, коли люди збиралися разом і співали веснянки.

Наші предки вірили, що до Юрія не можна виганяти худобу пастися на пасовища. Заборонялося лаятися і сваритися. Наші предки вірили, що тоді сварка затягнеться надовго. Також не бажано стригти волосся, розчісувати його. Не варто брати до рук гострі предмети, а також шити чи вишивати.

Народні прикмети цього дня

На траві роса — буде великий урожай проса.

Йде дощ — чекайте на поганий врожай.

Сніжить чи іній на деревах до вдалого урожаю гречки.

Комарі збираються докупи — буде потепління.

Ранок безвітряний і тихий — ранні висівання будуть вдалими.

Вітер дме з південного боку — буде хороший урожай, а якщо з північного — поганий.

Цікава традиція існує до дня святого Юрія на Закарпатті. Тут будинки замаюють зеленим гіллям берези. А молоді парубки обливаються водою, щоб загартуватися.

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