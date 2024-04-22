У Росії спалахнули дві великі пожежі

Пожежі сталися у Підмосковʼї та Санкт-Петербурзі.

У російському місті Оріхово-Зуєво, шоу Московській області, спалахнула пожежа на площі 1 200 квадратних метрів у виробничій будівлі.

Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

У МЗС РФ заявили, що на місці пожежі працюють пожежно-рятувальні підрозділи, які намагаються ліквідувати загоряння.

Крім того, повідомляється про пожежу на станції технічного обслуговування у Московському районі Санкт-Петербурга. У МЗС РФ заявили, що на місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Смоленській області РФ унаслідок атаки дронів розпочалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Москві сталася пожежа на військовому заводі "Авангард", де виробляють зенітні ракети.

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