База США у Сирії зазнала ракетної атаки - Reuters

Це була перша атака на американські військові об'єкти у регіоні з лютого.
З іракського міста Зуммар у бік військової бази США на північному сході Сирії було випущено щонайменше пʼять ракет.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні вказується, що дані про атаку надали два джерела у іракських службах безпеки.
Це була перша атака на базу Сполучених Штатів з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання припинили напади на військові обʼєкти США у регіоні.
Крім того, видання зазначає, що атака сталась у той день, коди прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де у нього була зустріч з головою Білого дому Джо Байденом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України.
Крім того, ми раніше інформували, що ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України.
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