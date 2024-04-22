База США у Сирії зазнала ракетної атаки - Reuters

Це була перша атака на американські військові об'єкти у регіоні з лютого.

З іракського міста Зуммар у бік військової бази США на північному сході Сирії було випущено щонайменше пʼять ракет.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні вказується, що дані про атаку надали два джерела у іракських службах безпеки.

Це була перша атака на базу Сполучених Штатів з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання припинили напади на військові обʼєкти США у регіоні.

Крім того, видання зазначає, що атака сталась у той день, коди прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де у нього була зустріч з головою Білого дому Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України.

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