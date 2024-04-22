База США в Сирии подверглась ракетной атаке — Reuters

Это была первая атака на американские военные объекты в регионе с февраля.

Из иракского города Зуммар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии было выпущено по меньшей мере пять ракет.

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Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что данные об атаке предоставили два источника в иракских службах безопасности.

Это была первая атака на базу Соединенных Штатов с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки прекратили нападения на военные объекты США в регионе.

Кроме того, издание отмечает, что атака произошла в тот день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из Соединенных Штатов, где у него была встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии готовят российских операторов дронов для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР обнародовало список наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины.

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