В Сирии готовят российских операторов дронов для войны против Украины – детали от ГУР

На сирийском аэродроме "Шайрат" готовят операторов БПЛА для войны против Украины.

По данным Главного управления разведки Украины, в Сирии тренируют российских операторов беспилотников иранского производства для войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Обучение для российских захватчиков проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома "Шайрат".

Как отметили в ГУР, ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемым самолетом Raad.

"Возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, специализирующийся на изготовлении и обслуживании беспилотников. Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", — сообщили разведчики.

Напомним, ГУР обнародовало доказательство того, что россияне используют на фронте Starlink (видео).

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