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Последствия атаки по Днепропетровщине: без света – 29 тысяч абонентов

Последствия атаки по Днепропетровщине: без света – 29 тысяч абонентов

Дрон-камикадзе / Фото: ТСН.ua

В результате вражеской дроновой атаки на энергетическом объекте вспыхнул пожар.

На Днепропетровщине в ночь на 12 февраля силы ПВО сбили российскую ракету над Новомосковским районом и шесть беспилотников над Павлоградским районом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью над Новомосковским районом украинские защитники уничтожили вражескую ракету. А над Павлоградским – шесть беспилотников.

В результате атаки дронами на энергетическом объекте вспыхнул пожар, который спасатели потушили.

В Павлоградском районе без электроснабжения остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке 10 тыс. абонентов остаются без водоснабжения.

"Энергетики чинят поврежденное оккупантами, чтобы запитать инфраструктуру и дома как можно быстрее", – отметил Лысак.

Обстреливали оккупанты и Никопольский район. Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее в горсовете Павлограда сообщили, что в результате обстрела города большая его часть обесточена. Отсутствуют также тепло- и водоснабжение.

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