Последствия атаки по Днепропетровщине: без света – 29 тысяч абонентов

В результате вражеской дроновой атаки на энергетическом объекте вспыхнул пожар.
На Днепропетровщине в ночь на 12 февраля силы ПВО сбили российскую ракету над Новомосковским районом и шесть беспилотников над Павлоградским районом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью над Новомосковским районом украинские защитники уничтожили вражескую ракету. А над Павлоградским – шесть беспилотников.
В результате атаки дронами на энергетическом объекте вспыхнул пожар, который спасатели потушили.
В Павлоградском районе без электроснабжения остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке 10 тыс. абонентов остаются без водоснабжения.
"Энергетики чинят поврежденное оккупантами, чтобы запитать инфраструктуру и дома как можно быстрее", – отметил Лысак.
Обстреливали оккупанты и Никопольский район. Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ранее в горсовете Павлограда сообщили, что в результате обстрела города большая его часть обесточена. Отсутствуют также тепло- и водоснабжение.
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