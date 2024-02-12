Ночной налет "Шахедов": Гуменюк рассказала детали об атаке

Российские войска в ночь на 12 февраля запустили беспилотники типа "Шахед" в направлении Николаевщины и Винницкой области. Попаданий нет, однако обломки сбитых дронов наделали беды.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона 12 февраля.

Ночная атака дронами 12 февраля

По словам Гуменюк, ночью Силы обороны юга работали над противодействием вражеской дроновой атаке, которая уже становится абсолютно традиционной для каждой ночи.

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"Враг вновь направлял беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" в направлении Николаевщины, Виннитчины — именно там работала противовоздушная оборона. Работали результативно — 4 дрона сбиты над Николаевщиной, 1 — над Виннитчиной. Попаданий не допущено", — рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

В то же время она сообщила, что обломки сбитых дронов тоже способны вызывать неприятности и разрушения. В этот раз на территории инфраструктурного объекта, где упали обломки, возник пожар, но его оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Оккупанты применяют различные модификации дронов

"Общая ситуация остается такой же напряженной. Кроме дронов типа "Шахед" враг активно продолжает использовать другие модификации дронов. В частности, в нашей зоне ответственности мы насчитали 54 дрона типа FPV, 5 "Ланцетов" и более 30 других летательных аппаратов, которые сбрасывали осколочные боеприпасы", – рассказала Гуменюк.

В частности, 11 февраля сообщалось о достаточно массированной атаке по Бериславу в Херсонской области. Там фактически в центре города оккупанты сбросили шесть боеприпасов.

"То есть террор мирного населения враг продолжает разными способами", – отметила представительница защитников юга.

Напомним, россияне в ночь на 12 февраля атаковали Украину дронами-камикадзе, выпустив 17 БПЛА, а также три ракеты. Силы ПВО сбили почти все вражеские беспилотники.

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