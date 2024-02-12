Наслідки атаки по Дніпропетровщині: без світла – 29 тисяч абонентів

На Дніпропетровщині в ніч проти 12 лютого сили ППО збили російську ракету над Новомосковським районом та шість безпілотників над Павлоградським районом.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі над Новомосковським районом українські захисники знищили ворожу ракету. А над Павлоградським – шість безпілотників.

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Унаслідок атаки дронами на енергетичному об'єкті спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили.

У Павлоградському районі без електропостачання залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці 10 тис. абонентів залишаються без водопостачання.

"Енергетики лагодять понівечене окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше", – зазначив Лисак.

Обстрілювали окупанти і Нікопольський район. З важкої артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, раніше в міськраді Павлограда повідомили, що внаслідок обстрілу міста більша його частина знеструмлена. Відсутні також тепло- та водопостачання.

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