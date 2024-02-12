У Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України – деталі від ГУР

На сирійському аеродромі "Шайрат" готують операторів БПЛА для війни проти України.
За даними Головного управління розвідки України, у Сирії тренують російських операторів безпілотників іранського виробництва для війни проти України.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Навчання для російських загарбників проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому "Шайрат".
Як зазначили в ГУР, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
"Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників. Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - повідомили розвідники.
Нагадаємо, ГУР оприлюднило доказ того, що росіяни використовують на фронті Starlink (відео).
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