У Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України – деталі від ГУР

На сирійському аеродромі "Шайрат" готують операторів БПЛА для війни проти України.

За даними Головного управління розвідки України, у Сирії тренують російських операторів безпілотників іранського виробництва для війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Навчання для російських загарбників проводять "Ліванська поліція Хезболли​​" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому "Шайрат".

Як зазначили в ГУР, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

"Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників. Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - повідомили розвідники.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило доказ того, що росіяни використовують на фронті Starlink (відео).

Читайте також: