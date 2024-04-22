В России вспыхнули два больших пожара

Пожар произошел в Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В российском городе Орехово-Зуево, шоу Московской области, вспыхнул пожар на площади 1200 квадратных метров в производственном здании.
Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.
В МИД РФ заявили, что на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения, пытающиеся ликвидировать возгорание.
Кроме того, сообщается о пожаре на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга. В МИД РФ заявили, что на месте трудятся 50 специалистов и 10 единиц техники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Смоленской области РФ в результате атаки дронов начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве произошел пожар на военном заводе "Авангард", где производят зенитные ракеты.
Читайте также: