В России вспыхнули два больших пожара

Пожар произошел в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В российском городе Орехово-Зуево, шоу Московской области, вспыхнул пожар на площади 1200 квадратных метров в производственном здании.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

В МИД РФ заявили, что на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения, пытающиеся ликвидировать возгорание.

Кроме того, сообщается о пожаре на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга. В МИД РФ заявили, что на месте трудятся 50 специалистов и 10 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Смоленской области РФ в результате атаки дронов начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве произошел пожар на военном заводе "Авангард", где производят зенитные ракеты.

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