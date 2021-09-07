Молодик 7 вересня 2021: що можна робити та чого слід уникати

Місяць у Діві дає несвідому налаштованість на дрібниці, гидливість, тягу до аскетизму.

Розпочинається новий місячний місяць, період, який ще називають днями Гекати на честь давньогрецької богині магії, чародійства та темного Місяця, тобто періоду, коли місяця не видно на небі. Він зійде над Україною о 3:51 за Києвом. Молодик - це чудовий період, щоб викинути сміття з дому та голови. Оскільки це молодик в астрологічному сузір'ї Діви, то превалюватимуть її енергії - чистоти, перфекціонізму, уваги до деталей. Всесвіт зверне свою увагу на людей, які не кидають слів на вітер, несуть відповідальність за свої слова, вміють відрізняти справді важливу інформацію від інформаційного шуму, не полюбляють чутки та інтриги на роботі. Теми навчання, здоров'я, порядку у господарстві, те, що потребують щоденного та рутинного догляду будуть у пріоритеті.

Оскільки йдеться про новий Місяць перед осіннім рівноденням, то варто замислитися про ті духовні плоди, які ви зберете за понад пів року своєї праці та діяльності у 2021 році. Помізкуйте над тим, куди рухатися далі. Створіть своєрідну карту власних подальших дій.

Молодик 7 вересня 2021 року: що варто зробити

написати список, у якому перерахувати чим ви будете корисні людям;

подолати свої борги;

звернутися до психолога та астролога;

скласти список бажань, навіть найдивніших;

мріяти та візуалізувати;

слухайте голос серця;

налаштуйтеся на новий лад;

постеліть чисту постіль та підготуйте нові рушники;

запаліть нову свічку і уявіть себе нову з новими досягненнями;

запишіть цілі на наступний місяць;

довіряти своїй долі;

гармонізувати стосунки;

керуватися холодним розумом.

Молодик 7 вересня 2021 року: що категорично заборонено

розповідати комусь про свої плани;

робити щось за звичкою;

уникайте фізичних навантажень та зайвої ініціативності;

відриватися на непотрібні бесіди.

Молодик 7 вересня 2021 року: дієвий ритуал на бажання

Молодик - це містичний час, коли можна відчути свій зв'язок з циклами природи та гармонійно увійти у новий період. Тому потрібно сформулювати бажання та мрії, які ви хочете реалізувати у своєму житті у прийдешній місячний місяць та запишіть до їх до блокнота.

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