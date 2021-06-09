Як навчити дитину плавати: чому це корисно і з якого віку варто починати займатися

Привчати дитину до водних процедур варто з пелюшок.

Плавання дуже корисне у будь-якому віці, але як швидко і правильно навчити дітей плавати, на жаль, відомо не всім. Водні процедури важливі для розвитку дітей, а тому привчати до них варто малюків із раннього віку. Утім, якщо залучити дітвору до води не вдалося навіть у шкільному віці, хвилюватися не варто. Адже навчаються плавати у різному віці.

ТСН.ua підготував матеріал про те, як навчити дітей плавати без страху і ризику.

З якого віку можна вчити дитину плавати

Привчати дитину до водних процедур варто з пелюшок. Але оскільки у малюків ще рухи не скоординовані, то назвати це повноцінним плаванням не можна. Утім, у малому віці вони можуть плескатися у воді чи плавати з допомогою батьків.

Головне завдання у цей період - допомогти дитині подолати страх перед водою. Почати можна з маленької ванночки, а потім - великої ванни. Якщо водні процедури приносять задоволення, варто продовжувати. Якщо ж кожна процедура супроводжується плачем та криками, то варто відмовитися від цього на певний період часу. Але потім спробувати знову.

Головне завдання батьків на цьому етапі - допомогти дитині подолати страх перед водою. Спочатку у ній граються, купаються з улюбленими іграшками, а потім переходять до плавання. В ідеалі можна спробувати навчити малюка занурювати обличчя у воду, а також пускати бульбашки ротом і носом. Ці навички потім знадобляться для правильного дихання.

Де можна навчити дитину плавати

Безперечні переваги перед відкритими водоймами мають басейни. Спокійна вода зробить навчання легшим. Оскільки на перших етапах періодично доводитиметься ковтати воду, а в басейні вона хлорована, а тому безпечніша за річкову.

Найкраще вчити дитину плавати з фахівцем, каже тренер із плавання Євген Яковлєв. "Буквально необхідно два-три заняття, щоб почати плавати. Найкраще вчитися у басейні: там однакова температура води 26-27 градусів, бортик є. Можна одягнути ласти, які допомагають. Якщо доступу до басейну немає, то можна це робити на морі. На річці вчитися трохи гірше, адже там може бути течія", - розповів він.

На перших заняттях краще мати шапочку, ласти, гумовий пояс на животі, а також нарукавники та спеціальні окуляри. Так буде комфортніше вчитися, наголошують фахівці.

Як навчити немовля плавати у ванній

Плавання немовляти у ванній допоможе краще адаптуватися та звикнути до води. Ще воно сприяє покращенню здоров'я малюка і допомагає йому краще розвиватися. Зокрема, розслабляє, зменшується навантаження на хребет, попереджає розвиток плоскостопості та підвищує тонус організму.

Заняття плаванням потрібно мати кожного дня: починати від 5-10 хвилин і поступово (за 9-12 місяців занять) збільшити процедуру до 40-50 хвилин. Температура води - 37-36,5 градуса. Її можна поступово зменшувати і через три місяці дійти до 28-29 градусів.

Можна надягнути дитині на голову спеціальну шапочку з пінопласту - це допоможе їй рівно тримати шию. Малюк повинен перебувати у максимально горизонтальному положенні стосовно води. Під час плавання на спині його вуха повинні бути у воді, рот і ніс - над водою. Також батьки можуть покачувати дитину на водичці в будь-якій зручній для неї позі. Якщо йдеться про занурювання, то робити це потрібно повільно: ніжками в воду у вертикальному положенні. Спочатку воно повинно тривати не більше 1-2 секунд, а потім збільшити до 5-6 секунд. Не варто пірнати, якщо дитина плаче. Це може налякати її і викликати страх перед водою.

Як навчити дитину плавати в 2-4 роки

У 2-4 роки малюки з огляду на свій фізичний розвиток ще не готові вчитися плавати. Утім, їх уже можна навчати різним навичкам, які стануть для цього в пригоді. Важливо, аби навчання відбувалося в ігровій та легкій формі. Не можна тиснути на малюків та змушувати їх, адже тоді навряд чи щось вийде.

Маленьких дітей передусім потрібно вчити опускати в воду обличчя; робити видих; повністю витягуватися, витягнувшись, відштовхнутися і ковзати по воді. Крім того, можна стрибати у воді, затамувати подих і на кілька секунд опуститися під неї, можна тримати дитину на руках, а вона тим часом робитиме потрібні рухи ногами чи руками.

Як навчити дитину плавати в 5-8 років

Від 5 років реально починати вчити дітей плавати. Вони можуть навчитися триматися на воді, а також пливти на короткі дистанції. Починаючи зі шкільного віку, дитина готова до процесу навчання: може слухати завдання та виконувати різні вправи.

Спочатку краще вчитися плавати на спині, адже так легше триматися на плаву. Крім того, дитина не боїться, що до рота чи носа потрапить вода. Можна підтримувати її за голову, живіт допомагати тримати горизонтальне положення у воді. Можна використовувати спеціальну дошку: триматися за неї руками, притискати до неї живіт і правильно працювати ногами. Також можна лежачи на воді та триматися за дошку, витягнути руки, обличчя опустити у воду. Переміщуватися за допомогою ніг.

Як навчитися плавати дитині в 9-12 років

Навчити плавати підлітка можна, використовуючи ті ж методи, що й до дітей шкільного віку. У віці 10-12 років дітям простіше виконувати ці завдання. Оскільки вони більш фізично витривалі, то швидше можуть вчитися. Попри плюси виникають і труднощі. Вони можуть бути викладені психологічними моментами, зокрема, страхом води чи небажанням вчитися.

Для дітей такого віку добре підійде техніка плавання "по-собачому": здійснюючи гребки руками, злегка зігнутими ногами слід працювати вгору-вниз, а також при цьому ритмічно дихати.

Після цього можна перейти до техніки браса - синхронного руху кінцівками: руки "розсікають" воду, випрямляються і рухаються вперед-назад, а ноги здійснюють поштовх по горизонталі.

Крім того, можна спробувати так званий вільний стиль: на поверхні води слід триматися на грудях, здійснюючи змінні махи руками, а ногами збиваючи воду "ножицями".

Навчити дитину плавати можуть не тільки професійні тренери, а й батьки. У цьому разі важливо не тільки пояснити і показати техніку. Важливо дотерпіти до моменту, коли дитина самостійно попливе: дотерпіти без докорів, криків та нервів. А ще слід дослухатися до бажань дитини і її настрою.

Як навчитися плавати дітям і дорослим

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