Астрологічний прогноз на 8 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: успіх супроводжуватиме тих, хто не лінується та активно діє. Можна складати довгострокові плани та ставати до їх реалізації. Складно буде порозумітися з начальством і колегами, тому вирішення важливих професійних питань краще відкласти на потім. Вам можуть повернути борг, на який ви давно махнули рукою.

Символ дня: єдиноріг; кабан, що риє землю.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Колір дня: блакитний.

Камені дня: рожевий халцедон, мармур, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: особливу увагу потрібно приділити харчуванню – самопочуття залежатиме від нього безпосередньо, так що не варто переїдати, а також краще відмовитися від продуктів, пов'язаних із бродінням – бочкових огірків та помідорів, квашеної капусти та квасу.

Афоризм дня: хто має інформацію, той володіє світом.

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: гарний час для побачень та зізнань у коханні.

Містика дня : можна проводити ритуали та читати змови на залучення кохання та талан у справах.

Табу дня: будь-який висловлений у бік іншої людини негатив обернеться бумерангом.

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